Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/03/2020
16:02

Корпуса инфекционного центра в ТиНАО будут готовы через 5-7 дней

Корпуса инфекционного центра в ТиНАО будут готовы через 5-7 дней. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Конструкции корпусов будут готовы в течение пяти-семи дней, после чего мы приступим к благоустройству и наладке инженерных систем", - рассказал А.Бочкарев.

Он отметил, что в целом работы по возведению инфекционного центра должны быть завершены в ближайшие недели.

"Центр рассчитан на 500 мест, из них половина - отделение интенсивной терапии. При необходимости количество мест может быть увеличено", - добавил заммэра.



"AK&M" от 25.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100