Корпуса инфекционного центра в ТиНАО будут готовы через 5-7 дней. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Конструкции корпусов будут готовы в течение пяти-семи дней, после чего мы приступим к благоустройству и наладке инженерных систем", - рассказал А.Бочкарев.



Он отметил, что в целом работы по возведению инфекционного центра должны быть завершены в ближайшие недели.



"Центр рассчитан на 500 мест, из них половина - отделение интенсивной терапии. При необходимости количество мест может быть увеличено", - добавил заммэра.







"AK&M" от 25.03.2020