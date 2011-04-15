Инфляционные ожидания населения в марте составили 7.9%, ЦБ

Инфляционные ожидания населения в марте сохранились на уровне февраля (7.9%). При этом компании увеличили свои прогнозы по росту цен. Особенно это коснулось розничной торговли, где отмечался повышенный спрос, говорится в материалах Банка России.



Опрос населения проводился в начале марта до ослабления рубля.



Опросы компаний говорят об ухудшении предпринимателями прогнозов ценовой динамики. Ожидание ускорения роста цен в ближайшие три месяца отмечалось в большинстве отраслей. Наибольшее повышение ожиданий зафиксировано в розничной торговле на фоне возросшего спроса. Компании ждут роста цен прежде всего из-за ослабления рубля, повышения спроса на отдельные группы товаров, а также увеличения издержек производства.



Инфляционные ожидания участников финансовых рынков также выросли. Ожидаемая инфляция, определяемая с помощью цен облигаций ОФЗ-ИН, впервые с мая 2019 года в отдельные дни превышала 4%.



















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