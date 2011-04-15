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25/03/2020
16:14

Российский рынок: у покупателей иссякают силы

Во второй половине дня российский фондовый рынок замедлил темпы роста, а затем и вовсе вышел на отрицательную территорию, что предвещает коррекцию после недавнего ралли. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.

Охладить пыл инвесторов в дальнейшем может возвращение рынков к реальности после заявления Всемирной организации здравоохранения о том, что распространение вируса продолжает набирать обороты. На данном этапе интерес к риску все же сохраняется, пока участники рынка отыгрывают анонсированные стимулы, направленные на оказание поддержки экономике в условиях эпидемии.

В целом говорить о том, что мировые рынки уже нащупали дно пока рано, и продажи могут усилиться в любой момент, поскольку признаков отступления коронавируса пока по-прежнему нет.

С начала недели акции неплохо восстановились и теперь выглядят привлекательнее для фиксации прибыли, хотя и остаются в русле медвежьего рынка. Причём в случае ускорения продаж на рынке нефти бычья коррекция на фондовых площадках может завершиться уже очень скоро.









"AK&M" от 25.03.2020
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