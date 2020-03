Компания "Газпром добыча Краснодар" приступила к строительству поисковой скважины в Краснодарском крае

В ООО "Газпром добыча Краснодар" приступили к строительству поисковой Западно-Варавенской скважины N 1 на Прибрежно-Новотиторовском лицензионном участке в Славянском районе Кубани. Об этом говорится в сообщении компании.



На данном этапе ведутся подготовительные работы на площадке строительства скважины. Непосредственно бурение начнут в августе текущего года.



Проектная глубина скважины составит более 2700 м. Как и на большинстве месторождений Прибрежной группы, залежи Западно-Варавенской площади характеризуются наличием аномально высоких пластовых давлений и температур. Но, несмотря на сложность буровых работ, целесообразность строительства крайне высока. По результатам бурения компания планирует подтвердить наличие запасов нефти и газа.



ООО "Газпром добыча Краснодар" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром". Основной вид деятельности — добыча газа, газового конденсата и нефти. Компания разрабатывает более 40 месторождений и ведет производственно-хозяйственную деятельность в восьми регионах Российской Федерации: Краснодарском и Красноярском краях, Ставрополье, Ростовской области, Ненецком автономном округе, Республиках Адыгея Калмыкия и Коми. В эксплуатационном фонде по месторождениям — более 1200 скважин. В состав Общества входит девять филиалов, в том числе три газопромысловых управления. В компании работает более 3.8 тыс. человек. Головной офис находится в Краснодаре.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 25.03.2020