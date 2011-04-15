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25/03/2020
16:37

Минфин предлагает разрешить изменять условия контрактов по госзакупкам

Минфин разработал законопроект для исполнения плана первоочередных мероприятий по развитию экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении министерства.

Законопроект наделяет заказчика правом не устанавливать требование о предоставлении обеспечения исполнения контракта при закупках у субъектов малого предпринимательства.

Оптимизируется порядок осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы и чрезвычайной ситуации.

Кроме того, предполагается введение положения о праве изменения в 2020 году условий заключенного контракта, если из-за короновирусной инфекции возникли обстоятельства, препятствующие его исполнению.

Это возможно при условии обоснования заказчиком необходимости изменений, а также при наличии решения высшего органа исполнительной власти.







"AK&M" от 25.03.2020
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