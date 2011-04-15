Минфин предлагает разрешить изменять условия контрактов по госзакупкам
Минфин разработал законопроект для исполнения плана первоочередных мероприятий по развитию экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении министерства.
Законопроект наделяет заказчика правом не устанавливать требование о предоставлении обеспечения исполнения контракта при закупках у субъектов малого предпринимательства.
Оптимизируется порядок осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы и чрезвычайной ситуации.
Кроме того, предполагается введение положения о праве изменения в 2020 году условий заключенного контракта, если из-за короновирусной инфекции возникли обстоятельства, препятствующие его исполнению.
Это возможно при условии обоснования заказчиком необходимости изменений, а также при наличии решения высшего органа исполнительной власти.