Минфин расширит возможности применения госгарантий

Минфин в рамках исполнения плана первоочередных мероприятий по обеспечению развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции разработал проект постановления, предусматривающий возможность применения гибкого подхода в отношении требования об обеспечении регрессных требований, оформляемом в пользу РФ как гаранта. Об этом говорится в сообщении министерства.



Проект постановления предусматривает право Правительства РФ устанавливать в отдельных случаях объём указанного обеспечения в более широких пределах, чем определено правилами, утверждёнными постановлением Правительства от 5 февраля 2020 года.







"AK&M" от 25.03.2020