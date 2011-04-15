Fitch ухудшило прогноз по банковскому сектору для России на "негативный"

Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно сказывается на кредитах банков в России и на соседних рынках и может привести к негативным рейтинговым действиям, сообщает Fitch Ratings.



Fitch изменило прогноз по банковскому сектору на негативный для семи из восьми рынков, которые он охватывает в регионе - России, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси и Грузии. Перспективы банковского сектора для Узбекистана остаются стабильными.



Степень давления на банки будет зависеть от степени и продолжительности экономического спада, конкретных рисков для национальной экономики и внешних финансов, а также принимаемых мер национальных властей и отдельных банков.



Преобразуется ли это давление в негативные рейтинговые действия, будет также зависеть от наличия поддержки со стороны государства или акционеров.







"AK&M" от 25.03.2020