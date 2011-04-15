Инфляция с 17 по 23 марта, по данным Росстата, составила 0.3%

Инфляция за неделю, с 17 по 23 марта 2020 года, составила 0.3%, с начала марта - 0.5, с начала года – 1.3%. Об этом сообщил Росстат.



За неделю выросли цены: на сахар-песок – на 7%. Крупа гречневая подорожала на 2.8%, яйца куриные – на 1.4%, рис шлифованный, мука пшеничная, макаронные изделия и вермишель – на 1-1.2%, соль поваренная – на 0.8%, свинина, мясо кур, консервы мясные и пшено – на 0.7%, говядина. молоко стерилизованное и масло подсолнечное – на 0.4%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.8%, в том числе на лук репчатый – 3.5%, картофель – 2.6%, морковь – 2.5%, яблоки – 1.4%, капусту белокочанную – 1.3%. В то же время огурцы стали дешевле на 6.1%.



Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо – снизились на 0.1%.











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