В.Путин предлагает ввести налог в 13% на доход от вкладов свыше 1 млн руб.

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к нации предложил взимать налог в 13% на доход от вкладов свыше 1 млн руб.



"Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб., установить налог на процентный доход в размере 13%", - сказал В.Путин.











"AK&M" от 25.03.2020