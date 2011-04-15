В.Путин предлагает ввести налог в 13% на доход от вкладов свыше 1 млн руб.

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Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к нации предложил взимать налог в 13% на доход от вкладов свыше 1 млн руб.
"Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб., установить налог на процентный доход в размере 13%", - сказал В.Путин.
"AK&M" от 25.03.2020