В.Путин предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к нации предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж доходы в виде дивидендов и процентов.



Это, по его словам, потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран.



"Если иностранные партнёры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке", — сказал президент.





"AK&M" от 25.03.2020