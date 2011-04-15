В.Путин предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты

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Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к нации предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж доходы в виде дивидендов и процентов.
Это, по его словам, потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран.
"Если иностранные партнёры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке", — сказал президент.
"AK&M" от 25.03.2020