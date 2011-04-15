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25/03/2020
19:03

Пособие по безработице будет увеличено минимум до одного МРОТ

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к нации предложил увеличить пособие по безработице минимум до одного МРОТ.

Сейчас за исключением некоторых категорий граждан максимальная выплата по пособию по безработице ограничена 8 тыс. руб. в месяц.

В.Путин также предложил увеличить нормы выплат по больничному листу не менее чем до одного МРОТ в месяц.

МРОТ в РФ на 2020 год составляет 12.13 тыс. руб.




"AK&M" от 25.03.2020
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