В.Путин предложил снизить ставку страховых взносов до 15% с 30% для МСП с зарплатами выше МРОТ

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Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к нации предложил снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для МСП, где зарплаты превышают минимальный размер оплаты труда.
Пониженная ставка, по его словам, вводится не только в качестве антикризисной меры, а на длительную перспективу.
"AK&M" от 25.03.2020