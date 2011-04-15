В.Путин предложил снизить ставку страховых взносов до 15% с 30% для МСП с зарплатами выше МРОТ

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к нации предложил снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для МСП, где зарплаты превышают минимальный размер оплаты труда.



Пониженная ставка, по его словам, вводится не только в качестве антикризисной меры, а на длительную перспективу.







"AK&M" от 25.03.2020