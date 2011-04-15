В.Путин предложил предоставить МСП отсрочку по налогам

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Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к нации предложил предоставить МСП отсрочку на 6 месяцев по всем налогам, за исключением НДС.
При этом для микропредприятий кроме данной отсрочки по налогам, будет предоставлена ещё отсрочка по страховым взносам в социальные фонды.
"AK&M" от 25.03.2020