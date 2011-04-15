Рубль сдаёт позиции к доллару и евро

Фондовый рынок во второй половине дня развернулся на 180 градусов. Индексы теряют в пределах 1% на фоне падения нефти и западных площадок. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.



В наибольшем минусе Европа. Из Британии и Германии пришла негативная статистика, говорящая о падении производства. Индекс делового климата в немецкой экономике упал до уровня 2009 года. Общую картину дополнили новости о всплеске заболеваемости в Испании, которая обошла по числу смертей от коронавируса Китай.



Все это снизило котировки европейских рынков до 2-2.5%. РТС на этом фоне чуть более 1%, торгуясь вблизи уровня 950 пунктов. Закрыться сегодня можем ближе к 900, что вполне укладывается в рамки нормальной коррекции после бурного взлёта накануне.



До конца недели аналитик ожидает роста в зону 1000-1050 пунктов. По индексу Мосбиржи посадка составляет более 100 пунктов с сегодняшних максимумов. Предел снижения может доходить до 2290-2350. Четверг обещает новое движение вверх, которое может побить сегодняшние 2518 ещё на 30-70 пунктов.



Картина в нефти указывает на очередной виток локальной коррекции. Баррель марки Brent с сегодняшних максимумов внезапно сходил на недельное дно около 25.7, после чего отыграл часть потерь. Аналитик пока не видит причин для пробоя отметки $25. Цель по росту нефти до $30 сохраняется.



Российская валюта в таких условиях снова сдает позиции к доллару и евро. Доллар прибавляет до 1 руб. к уровням закрытия среды, доходя до отметки 79.3. Евро в плюсе на 1.2 руб., в моменте дорожая до 85.73. Текущее укрепление валют не критично, оно укладывается в логику последних сессий и нефтяной динамики. Пределом по росту доллара пока остается 81 руб., по евро – 87.5.







"AK&M" от 25.03.2020