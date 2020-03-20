ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 27 марта в размере 78.7223 руб. против 77.7928 руб. на 26 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



26.03.20 - 77.7928 руб.

25.03.20 - 78.8493 руб.

24.03.20 - 80.8815 руб.

21.03.20 - 78.0443 руб.

20.03.20 - 80.1570 руб.























































































































































































































"AK&M" от 26.03.2020