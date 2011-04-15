Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 марта

Банк России установил на 27 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.8398

1 Азербайджанский манат 46.5179

100 Армянских драмов 15.9196

1 Белорусский рубль 30.4594

1 Болгарский лев 44.0060

1 Бразильский реал 15.6350

100 Венгерских форинтов 24.2114

1000 Вон Республики Корея 64.0941

1 Гонконгский доллар 10.1535

1 Датская крона 11.5201

1 Доллар США 78.7223

1 Евро 85.9648

10 Индийских рупий 10.4462

100 Казахстанских тенге 17.6456

1 Канадский доллар 55.3525

100 Киргизских сомов 98.6901

1 Китайский юань 11.0961

10 Молдавских леев 43.6740

1 Новый туркменский манат 22.5243

10 Норвежских крон 73.6177

1 Польский злотый 18.7483

1 Румынский лей 17.7988

1 СДР (специальные права

заимствования) 106.4829

1 Сингапурский доллар 54.7101

10 Таджикских сомони 77.1409

1 Турецкая лира 12.1509

10000 Узбекских сумов 82.5813

10 Украинских гривен 27.9902

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 93.8291

10 Чешских крон 31.2440

10 Шведских крон 78.0913

1 Швейцарский франк 80.8818

10 Южноафриканских рэндов 44.9839

100 Японских иен 71.3226

"AK&M" от 26.03.2020