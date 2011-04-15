Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 марта

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 27 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.8398
1 Азербайджанский манат 46.5179
100 Армянских драмов 15.9196
1 Белорусский рубль 30.4594
1 Болгарский лев 44.0060
1 Бразильский реал 15.6350
100 Венгерских форинтов 24.2114
1000 Вон Республики Корея 64.0941
1 Гонконгский доллар 10.1535
1 Датская крона 11.5201
1 Доллар США 78.7223
1 Евро 85.9648
10 Индийских рупий 10.4462
100 Казахстанских тенге 17.6456
1 Канадский доллар 55.3525
100 Киргизских сомов 98.6901
1 Китайский юань 11.0961
10 Молдавских леев 43.6740
1 Новый туркменский манат 22.5243
10 Норвежских крон 73.6177
1 Польский злотый 18.7483
1 Румынский лей 17.7988
1 СДР (специальные права
заимствования) 106.4829
1 Сингапурский доллар 54.7101
10 Таджикских сомони 77.1409
1 Турецкая лира 12.1509
10000 Узбекских сумов 82.5813
10 Украинских гривен 27.9902
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 93.8291
10 Чешских крон 31.2440
10 Шведских крон 78.0913
1 Швейцарский франк 80.8818
10 Южноафриканских рэндов 44.9839
100 Японских иен 71.3226
"AK&M" от 26.03.2020