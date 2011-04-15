Повтор! Аэрофлот внёс изменения в полётную программу из Москвы

Аэрофлот внёс изменения в полётную программу из Москвы. Об этом сообщил перевозчик.



По данным на 24 марта 2020 года, авиакомпания продолжает выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Женеву (Швейцария), Париж (Франция).



Помимо этого, с 29 марта 2020 года Аэрофлот продолжит выполнение полётов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва.



Временно приостановлены полёты Аэрофлота в/из Москвы в Прагу (Чехия) по 23 апреля, Мюнхен (Германия) по 23 апреля, Франкфурт (Германия) по 23 апреля, Салоники (Греция) по 23 апреля, Барселону (Испания) по 23 апреля, Цюрих (Швейцария) по 23 апреля, Копенгаген (Дания) по 23 апреля, Осло (Норвегия) по 23 апреля, Кишинев (Молдавия) по 31 марта, Вильнюс (Литва) по 30 марта, Варшаву (Польша) по 27 марта, Таллин (Эстония) по 23 апреля, Вену (Австрия) по 23 апреля, Бухару (Узбекистан) по 15 апреля, Самарканд (Узбекистан) по 15 апреля, Ташкент (Узбекистан) по 15 апреля, Ригу (Латвия) по 15 апреля.



Также приостановлены полёты в/из Москвы в Белград (Сербия) по 23 апреля, Любляну (Словения) по 23 апреля, Тиват (Черногория) по 23 апреля, Ларнаку (Кипр) по 23 апреля, Алматы (Казахстан) по 23 апреля, Костанай (Казахстан)по 22 апреля, Караганду (Казахстан) по 23 апреля, Нур-Султан (Казахстан) по 23 апреля, Актау (Казахстан) по 23 апреля, Актобе (Казахстан) по 23 апреля, Шымкент (Казахстан) по 22 апреля, Атырау (Казахстан) по 23 апреля, Каир (Египет) по 31 марта, Будапешт (Венгрия) по 30 апреля, Бейрут (Ливан) по 29 марта, Вашингтон (США) по 30 апреля, Дели (Индия) по 28 марта, Хельсинки (Финляндия) по 2 апреля, Стокгольм (Швеция) по 17 апреля, Загреб (Хорватия) по 19 апреля, Афины (Греция) по 18 апреля, Лиссабон (Португалия) по 30 апреля.



Помимо этого, будут приостановлены полёты в/из Москвы в Майами (США) с 29 марта по 30 апреля, Лос-Анджелес (США) с 29 марта по 30 апреля, Баку (Азербайджан) с 29 марта по 30 апреля, Софию (Болгария) с 27 марта по 17 апреля, Дубай (ОАЭ) с 29 марта по 30 апреля, Ханой (Вьетнам) с 31 марта по 30 апреля, Хошимин (Вьетнам) с 1 по 30 апреля, Пхукет (Таиланд) с 29 марта по 30 апреля, Гавану (Куба) с 29 марта по 30 апреля, Анталию (Турция) с 28 марта по 30 апреля.



С 16 марта 2020 года полностью прекращены регулярные полёты АО "Авиакомпания "Россия", которые выполняются под кодом Аэрофлота/"SU" из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву и с 20 марта в Лондон. Пассажирам предлагается возможность лететь через Москву.



Пассажирам отменённых рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз, и т.д.) с билетами на рейсы Аэрофлота с датой оформления билета до 31 мая, предлагается на выбор: оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря (включительно) независимо от срока действия билета; однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов; однократное изменение маршрута на любые рейсы Аэрофлота и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за 2019 год составила 13.512 млрд руб. против убытка 55.694 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 10.8% до 677.881 млрд руб. с 611.57 млрд руб., показатель EBITDA - на 11.5% до 168.924 млрд руб. со 151.517 млрд руб.



"AK&M" от 26.03.2020