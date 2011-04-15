Повтор! В Москве пожилым людям приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте

Приостановка бесплатного проезда в общественном транспорте распространяется на студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своём сайте.



"Мера - непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек", - сообщил он.



С 26 марта 2020 года порядка 1.9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля.



Кроме того, вводится ряд других ограничений.

Так, будут временно закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа - культурные центры, клубы.



Должны быть закрыты кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Многие из них сами приняли такие решения ещё несколько недель назад.



Помимо этого, временно приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, других развлекательных и досуговых заведений.



Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.



Кроме того, временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просветительских, выставочных, рекламных и иных досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан - в помещениях и под открытым небом.



В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений.



Аниматоры не должны заниматься с детьми, а промоутеры - не должны проводить презентации товаров и услуг.



Вместе с тем магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, остаются открытыми.



Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях.



Центры государственных услуг "Мои документы" переходят в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.



"AK&M" от 26.03.2020