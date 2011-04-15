Россиян ждёт плановый перерасчёт коэффициента бонус-малус

Для россиян 1 апреля 2020 года произойдёт автоматический перерасчёт КБМ (коэффициента бонус-малус). Об этом сообщила пресс-служба ВСС, РСА и НССО.



Как пояснил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, слова которого приводятся в сообщении, уже год для автомобилистов действует более удобная система расчёта скидки за безаварийность.



После реформирования системы расчёта КБМ 1 апреля 2019 года количество автовладельцев, имеющих "скидку" коэффициента бонус-малус, увеличилось. Так, по итогам 2019 года КБМ менее 1 имели 33.8 млн водителей, или 89% автовладельцев. Это на 2.6 млн человек (или на 5%) больше, чем по итогам 2018 года. Проверить свой КБМ автолюбители могут на сайте РСА.



Новое значение КБМ будет действительно с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года, то есть будет применяться при расчёте страховой премии по всем договорам ОСАГО, заключенным в указанный период, за исключением случаев установления несоответствия размера коэффициента КБМ сведениям, содержащимся в АИС ОСАГО.



КБМ будет определён с применением значения данного коэффициента, рассчитанного 1 апреля 2019 года, и с учётом сведений о страховых выплатах, зарегистрированных в АИС ОСАГО в период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.



И.Юргенс напомнил, что реформа расчёта КБМ была проведена для удобства автомобилистов.



По словам президента РСА, у действовавшей ранее системы КБМ был ряд недостатков: у одного водителя могло быть несколько разных КБМ (например, если он был лицом, допущенным к управлению, в разных полисах ОСАГО); ДТП по договору ОСАГО, заключенному без ограничений на количество допущенных к управлению лиц, не оказывало влияния на КБМ совершившего его водителя; при замене транспортного средства собственник утрачивал свой КБМ, накопленный по договору без ограничения количества водителей и т.п.



Новая система решила эти проблемы. Также отменено "списание" КБМ при длительном перерыве в заключении полисов ОСАГО: теперь история страхования продолжается даже при перерыве в страховании.



Для юрлиц значение КБМ автопарка установлено аналогично сроком на год как среднее арифметическое по всем автомобилям автопарка. Раньше у одного юридического лица было несколько разных КБМ применительно к истории страхования в отношении разных ТС, отметил И.Юргенс.



Коэффициент бонус-малус (КБМ) для всех владельцев транспортных средств будет пересчитан в соответствии с указанием Банка России о страховых тарифах. Изменения в расчёте КБМ происходят в рамках реформирования системы ОСАГО, которая в дальнейшем подразумевает переход к более индивидуальному ценообразованию на полисы ОСАГО.



"AK&M" от 26.03.2020