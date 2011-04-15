Совокупный доход НПФ "САФМАР" составил в 2019 году 3.5 млрд руб.

Совокупный доход АО НПФ "САФМАР", входящего в промышленно-финансовую группу "САФМАР" Михаила Гуцериева, в 2019 году составил 3.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Активы Фонда на 31 декабря 2019 года равнялись 275.77 млрд руб., собственный капитал, с учётом накопленной прибыли прошлых периодов и резервов, достиг 15.2 млрд руб.



Обязательства Фонда на конец прошлого года составили 260.56 млрд руб., большая часть - по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) - 251.44 млрд руб., по негосударственному пенсионному обеспечению - 8.02 млрд руб.



НПФ "САФМАР" распределил доходность на счета клиентов по ОПС за 2019 год в размере 6.72% годовых. На счета клиентов по НПО Фонд начислил доходность - 9.51% годовых по базовой инвестиционной стратегии.



При этом участники и вкладчики по НПО, которые заключили договоры в рамках инвестиционной стратегии с минимальной гарантированной доходностью и регулярно пополняли свой счёт, получили 10% годовых на счета, а клиентам со сбалансированной стратегией было начислено 9.27% за 2019 год.



Доходы от инвестиционной деятельности достигли 20.91 млрд руб.



В 2019 году выплаты по деятельности в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) и негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), включая пенсии, составили 13.64 млрд руб. Взносы от клиентов по договорам ОПС и НПО - 7.7 млрд руб.



Число застрахованных лиц - клиентов Фонда по ОПС - составило на 31 декабря 2019 года 3.88 млн человек, количество клиентов по добровольным корпоративным и индивидуальным программам - 80.92 тыс. человек.



В марте 2019 года завершилось присоединение к НПФ "САФМАР" пенсионного фонда "Доверие". Число клиентов по ОПС выросло за счёт реорганизации на 1.81 млн человек, по НПО - на 4.46 тыс. человек. НПФ "САФМАР" продолжает выполнять все обязательства перед клиентами НПФ "Доверие".



АО НПФ "САФМАР" входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Фонд является 100% дочерней компанией ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции"(SFIN).



"Сафмар Финансовые инвестиции" - первый в России публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг с фокусом на финансовый сектор экономики. Холдинг является частью АО "ГРУППА САФМАР", одной из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающей активы финансового сектора (страхование, лизинг, негосударственные пенсионные фонды), коммерческую недвижимость и девелопмент, нефтегазовые компании, а также другие нефинансовые активы.



Фонд осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению. Является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц. Входит в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), Ассоциацию европейского бизнеса (AEB).



"AK&M" от 26.03.2020