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26/03/2020
12:40

В Дании основу сидра Somersby переработают в средство для дезинфекции

Carlsberg Group безвозмездно передала заводу крепких спиртных напитков на острове Фюн крупный объём винной основы сидра Somersby.

Как говорится в сообщении компании, сырьё будет переработано в средство для дезинфекции рук.

В начале этой недели датские власти проинформировали население о том, что запасы средств индивидуальной защиты, в частности спирта для дезинфекции кожи рук, на исходе. В ответ Carlsberg Group направила около 17.2 тыс. литров винной основы, содержащей 16% алкоголя, на завод крепких спиртных напитков "Нюборг". На "Нюборге" винная основа пройдёт процедуру дистилляции. Полученное в результате дистилляции сырьё будет отправлено на предприятие "Гундаль". "Гундаль" будет производить конечный продукт - спирт для дезинфекции кожи рук. Предприятия не получат при этом никакой прибыли.

Из переданной партнёрам винной основы Somersby будет произведено до 2 тыс. литров спирта для дезинфекции кожи рук, который датские учреждения здравоохранения смогут использовать при лечении больных во всей стране для профилактики распространения вируса.

Carlsberg Group - одна из ведущих пивоваренных компаний в мире. Её флагманский бренд - Carlsberg - относится к числу известнейших в мире марок пива, а "Балтика", Carlsberg и Tuborg входят в восьмёрку крупнейших брендов в Европе. В Carlsberg Group работает около 41 тыс. человек, а продукция компании поступает на рынки более чем 150 стран.

"AK&M" от 26.03.2020
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