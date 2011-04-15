"Аврора" отменяет полёты по маршруту Владивосток-Токио до 30 апреля

Авиакомпания "Аврора", входящая в Группу "Аэрофлот", сообщила об отмене полетов по маршруту Владивосток-Токио в период с 30 марта по 30 апреля.



Как говорится в сообщении компании, данная мера вынужденная и связана с введёнными ограничениями Росавиации.



Пассажиры с купленными авиабилетами вправе рассчитывать на возврат их стоимости. Для этого необходимо обратиться в ту организацию, где билет был куплен.



Авиакомпания "Аврора"" входит в группу компаний "Аэрофлот", образована в 2013 году. В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 23 самолёта: 10 среднемагистральных Airbus А319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6.



"Аврора" обладает подтверждённым сертификатом аудита IOSA.

На регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления Авиакомпании представлены маршрутами в города: Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре. Также самолёты авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и Приморском крае.



"AK&M" от 26.03.2020