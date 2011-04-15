АЛРОСА проводит онлайн-аукцион по продаже крупных алмазов

АЛРОСА проводит онлайн-аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10.8 карата), чтобы предоставить клиентам возможность приобретать необходимое им сырьё, несмотря на действующие ограничения между странами из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении компании.



Аукцион будет проходить в период с 23 марта по 6 апреля 2020 года.



В связи с общемировой ситуацией компания приняла решение отменить ближайшие аукционы, однако предоставить клиентам, испытывающим потребность в таком товаре, возможность поучаствовать в торгах в онлайн формате.



В основе онлайн-аукциона лежит технология цифровых двойников, при помощи которой клиенты получают доступ к полной цифровой копии каждого алмаза для детального анализа. Это позволяет покупателям тщательно оценивать сырьё и принимать информированные решения о его покупке дистанционно без необходимости физического просмотра, основываясь на исчерпывающих цифровых данных о предложенном ассортименте алмазов.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.



"AK&M" от 26.03.2020