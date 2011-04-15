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26/03/2020
13:38

ФНС реализовала меры поддержки бизнеса

ФНС России по поручениям Президента и Правительства РФ реализовала меры поддержки налогоплательщиков на время уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении службы.

Для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, до 1 мая приостанавливается применение мер взыскания. Также откладывается принятие решений о приостановлении операций по их счетам для обеспечения взыскания задолженности.

Напомним, что налогоплательщикам, относящимся к отраслям туризма и авиаперевозок, с 16 марта взыскание налогов отсрочено до 1 мая. С 20 марта аналогичное послабление получили субъекты предпринимательства, работающие в сферах физической культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии. Списки соответствующих компаний и коды основного вида экономической деятельности для предоставления отсрочки взыскания Налоговой службе предоставляют уполномоченные министерства и ведомства. Указанные меры налоговые органы применят самостоятельно. Налогоплательщикам не требуется дополнительно подавать заявления.

Отсрочки или рассрочки платежей после 1 мая будут предоставляться в соответствии с поручениями Президента и Правительства Российской Федерации, направленными на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, микропредприятий и компаний, которые работают в пострадавших отраслях.

"AK&M" от 26.03.2020
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