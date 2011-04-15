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26/03/2020
12:34

ЦБ не будет применять меры к кредитным организациям за нарушения в предоставлении отчётности

В рамках мер поддержки деятельности кредитных организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции Банк России принял решение вплоть до особого распоряжения не применять к кредитным организациям меры за нарушение порядка составления и сроков представления отчётности, установленной указанием Банка России N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчётности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации". Соответствующее решение содержится в письме Банка России, размещённом на официальном сайте Банка России.

Формы отчётности, не упомянутые в письме Банка России, представляются в установленном указанием порядке. В отношении отчётности, представляемой кредитными организациями - специализированными депозитариями, следует руководствоваться письмом Банка России от 20 марта 2020 года.

Одновременно Банк России сокращает перечень статистической и иной информации, сбор которой запланирован в II квартале 2020 года в соответствии c Программой обследований Банка России.

В случае необходимости Банк России будет готов принять дополнительные послабления в отношении действующей отчётности кредитных организаций.

Кроме того, в целях увеличения периода для реализации кредитными организациями новых требований к отчётности совет директоров Банка России принял решение установить срок вступления в силу указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчётности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" с 1 апреля 2021 года. Исключение составит форма отчётности 0409310 "Сведения о предметах залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам", которая вступит в силу с 1 июля 2021 года.

"AK&M" от 26.03.2020
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