Россия прекращает авиасообщение с зарубежными странами. Об этом говорится в материалах Кабмина.



Правительство РФ поручило Росавиации обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полётов, связанных с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полётов, осуществляемых по отдельным решениям Правительства РФ.



МИД России не позднее 27 марта поручено направить в Минтранс России, Роспотребнадзор, Минздрав России, МВД России, ПАО "Аэрофлот" сформированные по состоянию на 26 марта списки граждан РФ, планирующих вернуться в РФ (с указанием их фамилии, имени и отчества, гражданства, текущего места расположения, постоянного и временного места жительства в РФ, контактных телефонов, наличия (отсутствия) обратных билетов, наличия (отсутствия) виз, конечного места, до которого они планируют добраться). В срок до 30 марта поручено направить в Минтранс России, Роспотребнадзор, Минздрав России, МВД России, Аэрофлот имеющуюся информацию о гражданах, находящихся в стране пребывания и желающих вернуться в РФ, для организации их вывоза на территорию РФ.



Минтрансу России и МИД России при участии Минобороны России, Управления делами Президента РФ поручено сформировать план вывоза граждан из зарубежных государств с привлечением воздушных судов Минобороны России, ПАО "Аэрофлот", ФГБУ "СЛО "Россия"" и иных авиакомпаний. Срок - 30 марта 2020 года.



"AK&M" от 26.03.2020