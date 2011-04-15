Для инфекционной больницы в ТиНАО построили газопровод и водопровод

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершили строительство газопровода и водопровода для инфекционной больницы в ТиНАО. Об этом сообщила столичная мэрия.



Работы, которые могут занимать до полутора лет, были выполнены в считанные дни, отметил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.



П.Бирюков добавил, что были поставлены жёсткие сроки реализации проекта, и выполнить работы так быстро стало возможным благодаря высокой квалификации специалистов и наличию собственных строительно-монтажных подразделений.



Продолжается строительство отдельной изолированной водосточной сети на территории больницы, двух локальных очистных сооружений с обеззараживанием поверхностного стока, водозаборного узла и двух канализационно-насосных станций.



Кроме того, уже на 30% выполнены работы по строительству котельной, которая обеспечит больницу теплом и горячей водой. Её мощность составит 15.5 гигакалории в час, поскольку объём потребления газа на объекте достаточно большой - порядка 2.5 тыс. куб. м в час. Идёт масштабная работа по обеспечению центра электричеством.



На инженерных работах задействованы около двух тысяч специалистов и порядка 400 единиц техники.



По словам заммэра, работы ведутся в круглосуточном режиме, идут по графику и будут завершены в установленный срок.



Работу над концепцией проекта начали в конце января, когда стало известно о широком распространении коронавируса в Китае и других странах. Это позволило оперативно решить все вопросы и ускорить разработку документации. Больница будет оснащена самым современным медицинским оборудованием. Территорию вокруг комплекса огородят.



Напомним, 5 марта 2020 года в столице ввели режим повышенной готовности для профилактики распространения инфекции. На особый режим работы перевели больницы, поликлиники, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие городские службы. Были усилены требования к профилактическим осмотрам и контролю за гражданами, прибывающих из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом.



До 10 апреля на территории города запрещены спортивные, зрелищные и другие массовые мероприятия. Кроме того, временно ограничено проведение мероприятий в сфере культуры, спорта и образования.



"AK&M" от 26.03.2020