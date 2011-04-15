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26/03/2020
13:30

ФАС не ожидает роста цен на мобильную связь

ФАС не ожидает роста цен на мобильную связь. Об этом говорится в сообщении ведомства.

ФАС России проанализировала динамику изменений операторами мобильной связи цен на услуги, предоставление которых связано с переводом населения на дистанционные (удалённые) формы работы (обучения) в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции.

По результатам анализа данных и сведений крупнейших операторов связи, предоставляющих доступ к сети Интернет, установлено, что в течение второй декады марта рост нагрузки на сети связи составил в среднем до 20%. Он обусловлен, в основном, увеличением просмотра видеосервисов.

По состоянию на 24 марта роста цен не зафиксировано, отмечает служба.

При этом на предстоящую декаду прогнозируется рост нагрузки по сравнению с текущим ростом в среднем на 20-40%, роста цен при прогнозируемом росте нагрузки не ожидается.

В целях прогнозирования ситуации ФАС провела анализ необходимости увеличения мощности существующих сетей связи с учетом предполагаемого роста потребления, а также о необходимых мерах поддержки со стороны государства в целях нивелирования последствий от роста трафика для разных категорий потребителей.

В случае наступления обстоятельств, предполагающих необходимость увеличения мощности сетей связи, ФАС считает целесообразным разработать меры по снижению нагрузки на сеть в целях недопущения роста цен, в том числе с учетом роста потребления видеоконтента.

Ситуация, связанная с изменением операторами связи цен на услуги, предоставление которых непосредственно связано с переводом населения на дистанционные (удаленные) формы работы (обучения) в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции, находится на контроле ФАС.

"AK&M" от 26.03.2020
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