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26/03/2020
13:12

В.Путин подписал указ об объявлении в РФ нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года с сохранением за работниками заработной платы. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.

Настоящий указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Также указ не распространяется на работников организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.

Помимо этого, указ не распространяется на работников организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Федеральным органам государственной власти поручено определить численность федеральных государственных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля функционирование этих органов.

Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления поручено определить в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории РФ численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля функционирование этих органов.

Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, поручено определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля функционирование этих организаций.

"AK&M" от 26.03.2020
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