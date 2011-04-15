Mail.ru Group выделит 1 млрд руб. на поддержку среднего и малого бизнеса. Об этом говорится в обращении Бориса Добродеева, опубликованном на сайте компании.



"Мы создали оперативный штаб и выделяем различные ресурсы на сумму 1 млрд руб., которые пойдут на помощь компаниям и предпринимателям в целом; компаниям и предпринимателям, которые продают товары и оказывают услуги дистанционно и на дому; компаниям, которые вынуждены перевести процессы в онлайн; ресторанному бизнесу; компаниям из сферы недвижимости; компаниям, которые столкнулись с кадровыми проблемами; водителям такси", - говорится в заявлении.



Так, ВКонтакте и Одноклассники удвоят бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса.



Сервис объявлений Юла начнет продвигать на главной дистанционные услуги. Кроме того, для продавцов товаров Юла увеличит бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц и введет возможность бесплатного продвижения за бонусы.



Помимо этого, подготовлен бесплатный пакет услуг от платформы "Mail.ru для бизнеса".



Delivery Club снизит комиссию для всех новых подключившихся к платформе партнёров, а ВКонтакте выделит гранты на первое продвижение для кафе и ресторанов.



Цифровое агентство недвижимости "33 Слона" откажется от своей доли в комиссии в пользу риелторов и агентств.



Сервис по поиску работы и сотрудников Worki начислит бонусные рубли на аккаунты бизнесов, пострадавших от кризиса. Кроме того, сервис позволит продлить срок действия уже оплаченных услуг с возможностью использовать их позднее.



Агрегатор такси Ситимобил компенсирует водителям доход, упущенный за время простоя - если причиной простоя было то, что водитель заболел коронавирусом или контактировал с заболевшими пассажирами. Кроме того, компания уже обеспечивает таксистов масками, антисептиками и дезинфицирующими средствами.



Mail.Ru Group Limited - холдинговая компания для ряда "дочек", включая российские операционные компании. Компании принадлежат ведущие русскоязычные социальные сети - ВКонтакте и Одноклассники, почтовый сервис, портал Mail.ru и три мессенджера. Mail.ru Group также владеет игровыми проектами, объединёнными под брендом MY.GAMES. В 2019 году запущено подразделение Mail.ru Group Tech Lab, которое занимается развитием новых технологий. Mail.ru Group является акционером СП AliExpress Россия вместе с Alibaba Group, МегаФоном и РФПИ, а также совместно со Сбербанком развивает O2O-платформу в сфере еды и транспорта.



Совокупная чистая прибыль Mail.ru Group Limited по МСФО за 2019 год выросла на 3.8% до 15.649 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Совокупная сегментная выручка выросла на 22.4% до 87.07 млрд руб., совокупный сегментный показатель EBITDA - на 9.6% до 29.752 млрд руб. Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 31 декабря 2019 года - 13.736 млрд руб.



"AK&M" от 26.03.2020