В Москве временно закроют общегородские парки. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.



Дополнительные ограничения вводятся с 28 марта по 5 апреля.

Так, временно прекращается посещение гражданами территорий общегородского значения: ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеев-заповедников "Царицыно" и "Коломенское", парка "Зарядье", ПКиО "Сокольники", музея-усадьбы "Кусково".



Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удалённой доставки готовых блюд.



Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости. "Ещё раз повторю, продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений", - сообщил столичный градоначальник.



Помимо этого, должно быть временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерских). Исключение из этого правила составляют медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги - все они по-прежнему будут доступны. Не вводится никаких ограничений на оказание услуг дистанционным способом или путём курьерской доставки.



"Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов", - отметил мэр.



Также отмечается, что временная отмена бесплатного проезда в общественном транспорте не коснётся студентов, которые трудятся или являются волонтерами.



"Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску. Тем более что вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу", - написал С.Собянин.



"AK&M" от 26.03.2020