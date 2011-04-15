Роскомнадзор усилил контроль за сетью связи в РФ

В связи с возросшими нагрузками на сети операторов связи на фоне пандемии коронавируса Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой усилил контроль за сетью связи общего пользования на территории Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Осуществляется непрерывное взаимодействие с операторами связи. Круглосуточно проводится работа по сбору, анализу информации об аварийных (нештатных) ситуациях и возможных перегрузках на сетях, осуществляется мониторинг важных информационных ресурсов на территории Российской Федерации.



Все аварийные (нештатные) ситуации оперативно разрешаются во взаимодействии с операторами и их оперативными штабами.



"AK&M" от 26.03.2020