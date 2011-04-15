Правительство внесло в ГД поправки в законодательство по ЧС

Правительство РФ внесло в Государственную Думу пакет поправок в законодательство по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он размещён в Системе обеспечения законодательной деятельности.



Законопроектом, в частности, предлагается наделить Правительство РФ правом в условиях распространения угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих, устанавливать ограничения на оптовую и розничную торговлю отдельными медицинскими изделиями. Ограничение может вводиться на 90 дней. Также предлагается установление особого порядка регистрации и обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий. Предлагается также дать Правительству право регулировать обращение с особо важными препаратами.



Ещё одно предложение законопроекта - наделить Правительство правом вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.



Также законопроект регулирует вопросы осуществления государственных и муниципальных закупок в сложившейся ситуации, например, "предлагается установить возможность изменения срока исполнения контракта в случае, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства".



В документе прописаны возможности для введения моратория на возбуждение дел о банкротстве, а также меры по поддержке граждан, отправляющихся в туристические поездки.



"Не допускается оказание услуги без обязательного подтверждения её безопасности для жизни и здоровья потребителя.Таким образом, при информировании Ростуризмом об угрозе безопасности туристов в стране (месте) временного пребывания фактически устанавливается мораторий на продажу организованных туров. Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры", - сказано в пояснительной записке.



"Принятие закона обеспечит защиту здоровья населения и нераспространение новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Российской Федерации, поддержку и обеспечение законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и возможность оперативного принятия мер, направленных на оптимизацию деятельности федеральных органов исполнительной власти при осуществлении ими полномочий в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности", - уверены его авторы.



"AK&M" от 26.03.2020