Эстакады для съезда с Ярославского шоссе будут готовы в 2023 году. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Как сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, слова которого приводятся в сообщении, специалисты проверили возведение эстакад для съезда с Ярославского шоссе в феврале и марте.



"Их сооружают в рамках проекта строительства и реконструкции улично-дорожной сети на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе. Длина эстакад - 5.2 к. Строительство началось в декабре прошлого года, за это время на объекте прошло восемь проверок. Все работы завершатся в 2023 году", - сказал О.Антосенко.



Технический заказчик - ГКУ г. Москвы "Управление дорожно-мостового строительства", генеральный подрядчик - ПАО "Мостотрест".



Сейчас проводят следующие работы: возведение монолитные железобетонные конструкции подпорок подъездных путей к эстакадам; гидроизоляция мостового полотна; покраска стальных конструкций; устройство съездов/заездов на эстакаду.



В ходе проверки проводился контроль качества работ. Специалисты Центра экспертиз выполнили исследования гидроизоляционного полимерного материала. Они установили, что используемый материал соответствует необходимым требованиям. Нарушений не выявлено.



Эксперты также обследовали монолитные конструкции эстакады на соответствие нормативным требованиям и проекта. Выявлены незначительные отклонения показателей защитного слоя бетона.



Также сделаны замечания в части организации строительного процесса на объекте.



"По поручению мэра Сергея Собянина мы уделяем особое внимание качеству работ на дорожных объектах города. В отношении генподрядчика приняты административные меры. Устранение нарушений находится на строгом контроле Мосгосстройнадзора", - отметил О.Антосенко.



"AK&M" от 26.03.2020