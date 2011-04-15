Ингосстрах объявляет о сотрудничестве с Российским обществом хирургов

Ингосстрах заключил при участии и посредничестве "МАИ – Страховые Брокеры" (дочерней компании международного страхового брокера и консультанта MAI CEE Ltd.) договор коллективного страхования ответственности врачей с Российским обществом хирургов (РОХ). Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Программа страхования предусматривает защиту хирургов – членов РОХ – на случай возникновения расходов, которые врач понес или должен будет понести в связи с возможным привлечением его к уголовной ответственности по статьям Уголовного кодекса РФ, не связанным с умыслом, а также регрессных требований со стороны работодателя. Кроме этого, программа включает помощь адвокатов при возбуждении уголовных дел и регрессных исках со стороны медучреждений, а также покрытие в отношение возмещения морального вреда.



С 1 января 2020 года присоединение к коллективному договору страхования стало обязательным условием членства в РОХ, а страхование включено в сумму ежегодного членского взноса. Страхование осуществляется в отношении рисков неумышленного причинения вреда пациентам, возникающих вследствие осуществления медицинской деятельности.



Ингосстрах возмещает расходы, связанные с правовым урегулированием спорной ситуации, при этом специалисты профильной коллегии адвокатов работают непосредственно с пострадавшими пациентами и защитой интересов врачей-членов РОХ. В процесс урегулирования также включена горячая линия юридической помощи РОХ, что позволяет предотвратить возможные случаи привлечения врача к ответственности, а также получить необходимые консультации по действиям в случае возникновения таких ситуаций.



"В последние годы количество дел, связанных с уголовным преследованием врачей, растет, особенно это касается специальностей высокого риска, таких как хирургия, акушерство и реанимация, – отмечает начальник управления страхования ответственности СПАО "Ингосстрах" Дмитрий Шишкин. – На наш взгляд, страхование профессиональной ответственности медицинских работников – цивилизованный и современный способ защиты интересов как врачей, так и пациентов. Отрадно, что участникам программы с РОХ уже стали более 650 хирургов, и есть все основания полагать, что в будущем число застрахованных врачей будет расти".



В настоящее время в Ингосстрахе застрахована профессиональная ответственность более 25 тыс. медицинских работников, в том числе в рамках областных ассоциаций врачей.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 26.03.2020