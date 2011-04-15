На Юго-Восточной хорде создают площадки для загрязнённой земли

Дорожные плиты для технологических площадок завезены на территорию строительства Юго-Восточной хорды в районе платформы Москворечье, сообщили в пресс-службе Департамента строительства столицы.



"Это участок на склоне Москвы-реки, где пройдёт обследование с последующим вывозом загрязнённого грунта. На технологических площадках разместят специальные сертифицированные контейнеры. Там будет проходить сортировка и упаковка изъятых радиактивно-загрязненных грунтов. Сюда будет подходить специальный транспорт, предназначенный для транспортировки их к пунктам хранения. Пост охраны вместе с бытовыми помещениями подключен к дизель-генератору для временного электроснабжения", - рассказали в пресс-службе.



Помимо этого, на объекте завершена установка опор ограждения, заканчивают монтаж профлиста.



ФГУП "РАДОН" обозначил зоны, где на поверхности есть загрязнения. На них будут работать только эксперты в спецзащите, а для установки ограждений специальные костюмы не требуются. Строительство ведется под постоянным контролем специалистов ФГУП "РАДОН".



Напомним ФГУП "РАДОН" работает на участке строительства мостового перехода в составе Юго-Восточной хорды. Сооружение идёт на правом берегу Москвы-реки между Московским заводом полиметаллов - Каширское шоссе д. 49 - на западе; железнодорожным мостом Курского направления - платформа Москворечье - на востоке; Москва-река - на севере; Каширское шоссе - район Москворечье-Сабурово - на юге.



Работы проводятся в соответствие с законодательством. Для очистки территории оформлена необходимая разрешительная документация.



Юго-Восточная хорда - сложнейший проект. Трасса длиной 28 км с мостом через Москву-реку и десятками развязок. Она объединит 22 района, где проживает 2.5 млн человек. Хорда необходима: других альтернатив для того, чтобы улучшить дорожную ситуацию в секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе, нет.



Новая магистраль избавит автомобилистов от необходимости делать крюк в 10-15 км через МКАД. Будет замкнуто хордовое кольцо, что позволит убрать тысячи машин с МКАД, Третьего транспортного кольца и из центра Москвы.



"AK&M" от 26.03.2020