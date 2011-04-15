Цены на бензин за неделю, с 16 по 22 марта, не изменились - 44.94 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 16 по 22 марта 2020 года, не изменились - 44.94 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин АИ-92 стоил 42.52 руб. за литр, АИ-95 - 45.93 руб., АИ-98 - 52.03 руб.



Дизель подешевел на 0.1% до 480.5 руб.

За период с момента предыдущей регистрации в 7 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Челябинске - на 0.3%.



Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано 7 центрах субъектов РФ. Наибольшее снижение цен отмечалось в Саранске и Йошкар-Оле - на 0.9% и 0.7% соответственно.



В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.



На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 49.6 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.9 до 43.76 руб., марки АИ-95 - от 44.3 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.8 до 54.86 руб. за литр.



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