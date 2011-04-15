Правительство разрешает въезд в РФ ряду иностранных граждан

Правительство РФ приняло решение о неприменении временных ограничений въезда в РФ для отдельных категорий иностранных граждан. Документ, подписанный главой Правительства Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте Кабмина.



Подписанным распоряжением установлена возможность неприменения установленныхраспоряжением Правительства от 16 марта ограничений в отношении должностных лиц Постоянного комитета Союзного государства и членов их семей, железнодорожного персонала, водителей грузовых автомобилей, сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи, лиц, имеющих обыкновенные частные визы, выданные в особых случаях по решению МИД России, членов семей, близких родственников, опекунов и попечителей граждан Российской Федерации, а также отдельных категорий граждан государств, с которыми у Российской Федерации действуют международные договоры о безвизовых поездках.



"AK&M" от 26.03.2020