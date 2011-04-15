Российский завод Hyundai Motor приостановит работу с 30 марта по 3 апреля 2020 года.



"Компания Hyundai Motor объявляет о том, что, согласно указу президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" приостанавливает производство на период с 30 марта по 3 апреля. Здоровье и благополучие сотрудников, партнёров и клиентов являются главным приоритетом для компании", - говорится в сообщении компании.



Hyundai Motor Company основана в 1967 году. В настоящий момент компания входит в состав Hyundai Motor Group. Hyundai Motor имеет восемь производственных баз, а также семь центров дизайна и технических разработок по всему миру.



Компания "Хендэ Мотор СНГ", созданная в 2007 году и ставшая эксклюзивным дистрибьютором автомобилей марки Hyundai на территории Российской Федерации, обладает одной из крупнейших дилерских сетей в России, насчитывающей 187 дилерских центра по всей стране.



В 2010 году Hyundai Motor открыла в Санкт-Петербурге завод полного цикла и представила свою первую российскую модель - Hyundai Solaris.



"AK&M" от 26.03.2020