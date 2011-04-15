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26/03/2020
17:17

Участок Юго-Восточной хорды с мостом и четырьмя развязками построят к 2024 году, Р.Загрутдинов

Участок Юго-Восточной хорды (ЮВХ) с мостом и четырьмя развязками построят к 2024 году, сообщил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов, говорится в материалах Стройкомплекса.

"ПАО "Мостотрест" признано победителем конкурса на строительство участка ЮВХ от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы. Работы необходимо выполнить в течение 45 месяцев с даты заключения контракта", - сказал Р.Загрутдинов.

По его словам, здесь предстоит построить: участок ЮВХ с мостом через Москву-реку и съездами на прилегающие территории; четыре многоуровневые транспортные развязки (на пересечении ЮВХ с Каспийской улицей, Каширским шоссе, проектируемыми проездами 4293 и 4294); здание конечной станции с отстойно-разворотной площадкой наземного городского пассажирского транспорта; очистные сооружения поверхностных стоков.

Юго-Восточная хорда - сложнейший проект. Это трасса длиной 28 км с мостом через Москву-реку и десятками развязок. Она объединит 22 района, где проживает 2.5 млн человек.

Новая магистраль избавит автомобилистов от необходимости делать крюк в 10-15 км через МКАД. Будет замкнуто хордовое кольцо, что позволит убрать тысячи машин с МКАД, Третьего транспортного кольца и из центра Москвы.

"AK&M" от 26.03.2020
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