Участок Юго-Восточной хорды с мостом и четырьмя развязками построят к 2024 году, Р.Загрутдинов

Участок Юго-Восточной хорды (ЮВХ) с мостом и четырьмя развязками построят к 2024 году, сообщил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"ПАО "Мостотрест" признано победителем конкурса на строительство участка ЮВХ от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы. Работы необходимо выполнить в течение 45 месяцев с даты заключения контракта", - сказал Р.Загрутдинов.



По его словам, здесь предстоит построить: участок ЮВХ с мостом через Москву-реку и съездами на прилегающие территории; четыре многоуровневые транспортные развязки (на пересечении ЮВХ с Каспийской улицей, Каширским шоссе, проектируемыми проездами 4293 и 4294); здание конечной станции с отстойно-разворотной площадкой наземного городского пассажирского транспорта; очистные сооружения поверхностных стоков.



Юго-Восточная хорда - сложнейший проект. Это трасса длиной 28 км с мостом через Москву-реку и десятками развязок. Она объединит 22 района, где проживает 2.5 млн человек.



Новая магистраль избавит автомобилистов от необходимости делать крюк в 10-15 км через МКАД. Будет замкнуто хордовое кольцо, что позволит убрать тысячи машин с МКАД, Третьего транспортного кольца и из центра Москвы.



"AK&M" от 26.03.2020