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26/03/2020
18:03

Роскомнадзор потребовал у Twitter удалить информацию о комендантском часе в Москве

В Роскомнадзор в четверг, 26 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении ложной информации о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации "О введении в городе Москве комендантского часа", размещённой в социальной сети Twitter.

Как говорится в сообщении ведомства, администраторам сети Роскомнадзором направлено уведомление об удалении противоправной информации.

После получения в среду, 25 марта, уведомления Роскомнадзора социальная сеть Facebook удалила недостоверную общественно значимую информацию, касающуюся количества заболевших коронавирусом.

Уведомление было направлено администраторам социальной сети после получения соответствующего требования из Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Меры по противодействию распространению на территории России недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сведений и создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, принимаются Генпрокуратурой и Роскомнадзором на основании Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".


"AK&M" от 26.03.2020
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