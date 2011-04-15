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26/03/2020
18:36

В ГД внесён законопроект о размере выплат по больничному листу

В ГД внесён законопроект о размере выплат по больничному листу.

В соответствии с поручением президента РФ, выплаты будут составлять не менее одного МРОТ в месяц до конца текущего года.

Как говорится в сообщении Госдумы, законопроект, внесённый Правительством РФ, предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранения их здоровья в условиях, связанных с распространением коронавируса.

Так, документ устанавливает особенности определения размеров пособий по временной нетрудоспособности на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно.

Законопроект предполагает, что родителям, получающим выплату за первого или второго ребенка, не нужно будет до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия в сфере соцзащиты населения, и территориальные органы ПФР о смене места жительства и так далее.


"AK&M" от 26.03.2020
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