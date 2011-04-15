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26/03/2020
18:30

Строительные работы в Москве не остановлены, Москомстройинвест

Застройщики не останавливают работы на стройплощадках города, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В нескольких телеграм-каналах 26 марта появилась информация о том, что Москомстройинвест обязал застройщиков приостановить все строительные работы в связи с коронавирусной инфекцией. Сообщаем, что она не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что специалисты продолжают работу по дистанционному контролю в условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Она отметила, что дальнейшая организация работы ведомства будет осуществляться в соответствии с ситуацией и поручениями органов власти.

"AK&M" от 26.03.2020
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