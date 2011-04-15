Строительные работы в Москве не остановлены, Москомстройинвест

Застройщики не останавливают работы на стройплощадках города, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.



"В нескольких телеграм-каналах 26 марта появилась информация о том, что Москомстройинвест обязал застройщиков приостановить все строительные работы в связи с коронавирусной инфекцией. Сообщаем, что она не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе.



Ранее председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что специалисты продолжают работу по дистанционному контролю в условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции.



Она отметила, что дальнейшая организация работы ведомства будет осуществляться в соответствии с ситуацией и поручениями органов власти.



"AK&M" от 26.03.2020