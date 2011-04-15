Набсовет АЛРОСА одобрил сделку по продаже НПФ "Алмазная осень"

Наблюдательный совет ПАО АК "АЛРОСА" принял решение об изменении формы продажи принадлежащих компании акций Негосударственного пенсионного фонда "Алмазная осень". Об этом говорится в сообщении компании.



В связи с тем, что объявлённый ранее закрытый аукцион был признан несостоявшимся, одобрена продажа актива единственному претенденту.



Набсовет АЛРОСА принял решение об отчуждении принадлежащих компании акций НПФ в декабре 2019 года. Для гарантированной сохранности и приумножения пенсионных накоплений клиентов "Алмазной осени", среди которых работающие и вышедшие на пенсию сотрудники компании, круг потенциальных покупателей был ограничен негосударственными пенсионными фондами с наивысшим рейтингом надежности, значительным объемом активов, стабильно высокой доходностью и опытом работы по направлениям деятельности фонда.



Выдвинутым требованиям полностью соответствует Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления" (АО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления"), подавший заявку на участие в аукционе и впоследствии подтвердивший свою готовность приобрести принадлежащие АЛРОСА 99.75% акций "Алмазной осени" на заявленных условиях.



Условия продажи включают соглашение, в соответствии с которым АЛРОСА сохраняет за собой представительство в Совете директоров НПФ "Алмазная осень" и право решающего голоса по ключевым вопросам, в числе которых реорганизация, ликвидация и продажа акций фонда третьим лицам.



Продажа принадлежащих АЛРОСА акций "Алмазной осени" не повлияет на исполнение фондом обязательств перед клиентами, после смены собственника все заключенные договоры обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения, в соответствии с законом, будут действовать в полном объёме.



АК "АЛРОСА" принадлежит 99.75% акций АО "НПФ "Алмазная осень", созданного в 2015 году в результате преобразования основанного в 1995 году негосударственного пенсионного фонда "Алмазная осень". В "Алмазной осени" по негосударственному пенсионному обеспечению обслуживается почти 29 тыс. человек, по обязательному пенсионному страхованию - более 34.7 тыс. человек. Большую часть клиентов фонда, имеющего пять филиалов в Якутии и один в Москве, составляют нынешние и вышедшие на пенсию работники АЛРОСА.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 26.03.2020