"Шереметьево" временно закрывает пассажирский Терминал D

Международный аэропорт "Шереметьево" с учётом сокращения пассажиропотока и введения дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок с 00:00 1 апреля временно закрывает Терминал D на прилёт и на вылет. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Оставшиеся международные рейсы по прилету и по вылету из Терминала D будут переведены в Терминал F, внутренние - в Терминал В.



Аэропорт продолжит принимать пассажирские рейсы, вывозящие российских граждан на территорию РФ, а также международные рейсы, осуществляемые по отдельным решениям Правительства РФ.



Все пассажиры, прилетающие в Терминал F, проходят тройной медицинский контроль. Профилактические меры начинаются уже на борту воздушного судна. В салоне самолёта состояние пассажиров контролируется сотрудниками санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора с помощью переносных тепловизоров. Далее тотальный контроль проводится на выходе из телетрапов в зоне прилета, где размещены стационарные тепловизоры, и затем дополнительная проверка, анкетирование пассажиров и забор биоматериалов на анализ осуществляется в зоне выдачи багажа. В данной зоне работают сотрудники Департамента здравоохранения Москвы, Министерства здравоохранения Московской области, Роспотребнадзора. На каждом этапе при необходимости или в случае выявления пассажиров с признаками того или иного заболевания подключается персонал медико-санитарной части МАШ. При подозрении на инфекционное заболевание пассажир немедленно перемещается в изолятор в здравпункте Терминала F и далее госпитализируется в инфекционную больницу.



Международный аэропорт "Шереметьево" - крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок.



Пассажиропоток "Шереметьево" за 2019 год вырос на 8.9% до 49.933 млн по сравнению с годом ранее (включая инфантов от 0 до 2-х лет). Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 386.37 тыс. при росте в 8.2%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7.8% и составил 26.618 млн, на внутренних воздушных линиях рост составил 10.3% до 23.315 млн.



"AK&M" от 26.03.2020