Повтор! Татнефть организует производство антисептиков на ТАНЕКО

Татнефть приняла решение о производстве антисептиков на базе комплекса ТАНЕКО. Об этом говорится в сообщении компании.



Выпуск антисептического раствора на ТАНЕКО организуется в сжатые сроки. Компания уже закупила необходимые компоненты и разработала нормативно-техническую документацию.



Для выпуска востребованной продукции Татнефть задействует технологическое оборудование комплекса и линию фасовки в еврокубы. Продукция будет фасоваться в пластиковые канистры объёмом 10 и 20 литров.



ТАНЕКО будет выпускать антисептический раствор по рецептуре, соответствующей рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Его основным компонентом станет изопропиловый спирт. Регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком является одним из эффективных способов профилактики как ранее известных инфекционных заболеваний, так коронавируса.



Произведённой на ТАНЕКО антисептической продукцией Татнефть планирует снабжать как собственные предприятия, так и социальные службы регионов деятельности компании.



ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - шестая по объёму добычи нефтяная компания РФ.



Чистая прибыль акционеров Группы Татнефть за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 0.8% до 172.719 млрд руб. ($2.654 млрд) со 174.096 млрд руб. ($2 834 млрд) за соответствующий период 2018 года. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов выросли на 2.41% и составили 691.409 млрд руб. ($10.624 млрд) по сравнению с 675.157 млрд руб. ($10.989 млрд). Показатель EBITDA составил 248.07 млрд руб. ($3.812 млрд) по сравнению с 237.674 млрд руб. ($3.868 млрд). Группа Татнефть добыла 22.4 млн т (159.2 млн баррелей) нефти и 764.9 млн куб. м газа. На комплексе ТАНЕКО было произведено 7.2 млн т нефтепродуктов.



"AK&M" от 27.03.2020