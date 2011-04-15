МЭА ожидает 20-ти процентного падения спроса на нефть

В четверг нефтяные котировки оставались под давлением на фоне тревожных заявлений от Международного энергетического агентства (МЭА), а также приостановки закупок нефти в американский стратегический резерв. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что мировой спрос может упасть на 20%, поскольку 3 млрд человек находятся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Он призвал Саудовскую Аравию помочь стабилизировать рыночную ситуацию.



"Сегодня 3 млрд человек в мире заблокированы. В результате этого мы вполне можем увидеть, что где-то в течение года спрос упадет, как некоторые говорят, примерно на 20 млн б/с, - цитирует Reuters главу МЭА. -Будучи президентом G20 в этом году, можно было бы ожидать, что Саудовская Аравия окажет конструктивную поддержку стабилизации мировых нефтяных рынков на основе их прошлых действий".



По оценке МЭА, из-за ценовой войны между РФ и Саудовской Аравией предложение может вырасти на 3 млн б/с, несмотря на падение спроса.



Минэнерго США вчера подтвердило приостановку закупки нефти для стратегического резерва США. Конгресс США отказался финансировать данную инициативу, на которую предлагалось направить около $3 млрд. По сообщению ведомства, закупка может быть произведена только после соответствующего одобрения со стороны законодателей.



Ранее по инициативе президента США Минэнерго объявило о планах по закупке 77 млн баррелей для стратегического нефтяного резерва (SPR) в целях поддержки для американской нефтяной отрасли в условиях низких цен и падения спроса из-за карантина. На первом этапе планировалось закупить 30 млн баррелей до конца марта. Второй этап закупок планировалось провести через 60-90 дней.



С технической точки зрения нефть остается достаточно слабой. На часовом графике четко видно снижение максимумов, что указывает на затухающую активность покупателей при сохраняющемся давлении со стороны продавцов. На фоне сохранения ключевых негативных факторов котировки могут повторно протестировать отметку $25 за баррель в ближайшие дни.



Вечером в четверг лидеры G20 провели экстренный саммит для обсуждения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. В итоговом заявлении участники встречи пообещали финансовые вливания более $5 трлн в мировую экономику. Сегодня с утра нефтяные котировки частично восстанавливают потери, отыгрывая позитивную новость. С утра фьючерсы на Brent растут на 1.2% к ценам закрытия предыдущего торгового дня.



"AK&M" от 27.03.2020