Рубль дешевеет против доллара и евро. К 12:00 МСК пара USDRUB восстановилась на 0.37% до 77.75. Как и ожидалось, возобновление распродаж на рынке углеводородов тут же привело к логичному ослаблению всех сырьевых валют, включая рубль. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



Положительный эффект от масштабного стимулирования со стороны мировых центральных банков длился недолго. Участники рынка довольно быстро осознали, что проблему значительного падения стоимости нефти не удастся решить щедрым вливанием ликвидности в мировую финансовую систему.



Прежде всего, снижение нефти обусловлено катастрофическим падением спроса на углеводороды, которое наблюдается на фоне мирового экономического спада, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Давление на нефть также оказывает ценовая война между Саудовской Аравией и Россией. Поскольку все эти проблемы сохраняются, у котировок нефти только одна дорога - вниз. В этом же направлении будет двигаться и рубль.



За последний день количество заболевших в мире перевалило за 0.5 млн и составило 538 тыс. Очевидно, что пандемию никак не удается локализовать. Предприятия не работают, люди на карантине. Скорее всего, уже на следующей неделе на финансовых рынках начнется еще одна волна распродаж, в результате которой снова возрастет спрос на защитный доллар. На этом фоне пара USDRUB сохраняет потенциал роста выше 80.00.





"AK&M" от 27.03.2020