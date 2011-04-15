Наличие нерабочих дней не является основанием для снижения зарплаты, Минтруд

Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



Напомним, в соответствии с указом президента РФ от 25 марта "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.



Как объясняет министерство, если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.



Кроме того, нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.







"AK&M" от 27.03.2020