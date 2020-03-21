Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 28 марта в размере 77.7325 руб. против 78.7223 руб. на 27 марта.
Курс доллара США за последние 5 дней:
27.03.20 - 78.7223 руб.
26.03.20 - 77.7928 руб.
25.03.20 - 78.8493 руб.
24.03.20 - 80.8815 руб.
21.03.20 - 78.0443 руб.
"AK&M" от 27.03.2020